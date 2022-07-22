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كوريا الجنوبية تسجل حوالي 85 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

Write: 2022-07-29 12:03:49Update: 2022-07-29 14:43:34

كوريا الجنوبية تسجل حوالي 85 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

Photo : YONHAP News

بلغ عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية 85 ألفا و320 حالة، ليظل في نطاق 80 ألفا لليوم الثاني على التوالي.
وبلغ عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة 234 شخصا، فيما زاد عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بمقدار 35 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى مستويات لعدد المرضى ذوي الإصابات الخطيرة والوفيات منذ حوالي شهرين.
وتوقع بعض الخبراء أن تصل موجة انتشار الفيروس إلى ذروتها في وقت أسرع مما كان متوقعا.
ومن جانبها دعت السلطات الصحية الكورية أفراد الشعب إلى تلقى جرعة إضافية من لقاحات كورونا، استعدادا لوصول الانتشار إلى ذروته عند مستوى 300 ألف إصابة يومية جديدة، مشيرة إلى أنها تبذل جهودا لتوفير عدد كاف من الأسرّة في المستشفيات.
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