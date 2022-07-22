تعيين سفير لشؤون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية لأول مرة منذ 5 سنوات

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قرر الرئيس الكوري "يون صوك يول" تعيين "لي شين هوا" الأستاذة في قسم العلوم السياسية والدبلوماسية بجامعة كوريا لتتولى منصب سفيرة شؤون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، بعد أن ظل هذا المنصب شاغرا خلال الـ5 سنوات الماضية.وسوف تعمل السفيرة الجديدة "لي" على التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، لمدة عام.وفور تعيينها، بدأت السفيرة "لي" نشاطها الرسمي، وقالت إن قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية لا تقتصر على المواطنيين الكوريين الشماليين، بل تشمل أيضا حقوق الإنسان للأسرى الجنود الكوريين الجنوبيين لدى كوريا الشمالية، وكذلك المواطنين الكوريين الجنوبيين المختطفين في الشمال، والكوريين الشماليين الذين هربوا إلى الجنوب.ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" على أن الحكومة ستبذل كل جهودها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.الجدير بالذكر أن الحكومة الكورية الجنوبية الحالية تسعى لإنشاء مؤسسة خاصة بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية بناء على قانون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية الذي تم تمريره في عام 2016.وتخطط السفيرة "لي" لمطالبة الولايات المتحدة بتعيين مبعوث خاص لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، بعد أن ظل هذا المنصب شاغرا منذ حوالي 5 سنوات.