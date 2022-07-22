الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

تعيين سفير لشؤون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية لأول مرة منذ 5 سنوات

Write: 2022-07-29 13:23:41Update: 2022-07-29 14:46:49

تعيين سفير لشؤون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية لأول مرة منذ 5 سنوات

Photo : YONHAP News

قرر الرئيس الكوري "يون صوك يول" تعيين "لي شين هوا" الأستاذة في قسم العلوم السياسية والدبلوماسية بجامعة كوريا لتتولى منصب سفيرة شؤون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، بعد أن ظل هذا المنصب شاغرا خلال الـ5 سنوات الماضية.
وسوف تعمل السفيرة الجديدة "لي" على التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، لمدة عام.
وفور تعيينها، بدأت السفيرة "لي" نشاطها الرسمي، وقالت إن قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية لا تقتصر على المواطنيين الكوريين الشماليين، بل تشمل أيضا حقوق الإنسان للأسرى الجنود الكوريين الجنوبيين لدى كوريا الشمالية، وكذلك المواطنين الكوريين الجنوبيين المختطفين في الشمال، والكوريين الشماليين الذين هربوا إلى الجنوب.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" على أن الحكومة ستبذل كل جهودها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
الجدير بالذكر أن الحكومة الكورية الجنوبية الحالية تسعى لإنشاء مؤسسة خاصة بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية بناء على قانون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية الذي تم تمريره في عام 2016.
وتخطط السفيرة "لي" لمطالبة الولايات المتحدة بتعيين مبعوث خاص لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، بعد أن ظل هذا المنصب شاغرا منذ حوالي 5 سنوات.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;