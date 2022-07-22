سيول تخطط لاتخاذ الإجراءات الهادفة لتعزيز الوضع الدفاعي المشترك مع واشنطن

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أجرى وزير الدفاع الكوري "لي جونغ سوب" الذي يقوم حاليا بزيارة للولايات المتحدة، لقاء أمس الخميس في واشنطن مع القادة السابقين للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، وتبادل معهم الآراء حول سبل تعزيز التحالف الكوري الأمريكي.وقال القادة السابقون إن المجتمع الدولي يتعرض الآن لأنواع مختلفة من التهديدات، بما في ذلك تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، مشددين على أهمية تقوية التعاون بين سيول واشنطن لمواجهتها.ومن جانبه أكد الوزير الكوري "لي" على أن الحكومة الكورية تسعى لاتخاذ مختلف الإجراءات لتعزيز الوضع الدفاعي المشترك مع واشنطن، كما شدد على أهمية التعاون الوثيق بين البلدين لردع التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية.وقد حضر الوزير "لي" مؤتمر السلام ومستقبل التحالف الكوري الأمريكي، وألقى كلمة أعرب فيها عن تقديره للتضحيات والصداقة التي أبداها الجنود الأمريكيون المشاركون في الحرب الأهلية الكورية، والقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية. وشدد على أهمية بناء قاعدة صلبة لتعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن جذور التحالف الكوري الأمريكي تعود إلى الصداقة الوثيقة التي تبادلها الجنود الكوريون والأمريكيون في أثناء مشاركتهم في معارك الحرب الأهلية الكورية.وسوف يلتقى الوزير "لي" مع نظيره الأمريكي "لويد أوستن" اليوم الجمعة في واشنطن لبحث القضايا المتعلقة بالأوضاع الأمنية الراهنة في شبه الجزيرة الكورية، وتعزيز القدرة المشتركة على الردع الموسع.