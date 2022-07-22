استقالة عضو آخر في المجلس الأعلى للحزب الحاكم من أجل التغيير

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استقالت عضوة أخرى في المجلس الأعلى للحزب الحاكم أمس الأحد، داعية إلى إجراء إصلاح شامل للحزب والحكومة والمكتب الرئاسي.وأعلنت النائبة "تشو سو جين" من حزب القوة الشعب الحاكم قرارها بالاستقالة من عضوية المجلس الأعلى للحزب أمس في مؤتمر صحفي عقدته في مقر البرلمان، حيث قالت إنها تستقيل لتحمل المسؤولية واستجابة لطلب الجمهور بالتغيير.وقالت أيضا إن الحزب، وكذلك المكتب الرئاسي والحكومة، بحاجة إلى عملية إصلاح شامل، وحثت المقربين من الرئيس "يون صوك يول" على التفكير في الأسباب الأساسية للأزمة الحالية.وأكدت "تشو" على الحاجة إلى إجراء تغيير سريع في قيادة الحزب، الذي يقوده حاليا زعيم تكتله البرلماني بشكل مؤقت "كوان صونغ دونغ" منذ أوائل هذا الشهر، بعد تعليق عضوية رئيس الحزب "لي جون صوك" لمدة ستة أشهر.وجاءت استقالة "تشو" بعد يومين من استقالة النائبة "بيه هيون جين"، لتحمل مسؤولية المشاكل داخل الحزب.