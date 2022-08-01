تدريبات صاروخية بين كوريا والولايات المتحدة واليابان اليوم الاثنين

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ستجري كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة تدريبات مشتركة في المياه قبالة هاواي بدءا من اليوم الاثنين، لاكتشاف الصواريخ الباليستية وتتبعها.ووفقا للجيش الكوري الجنوبي، ستنفذ الدول الثلاث تدريبات "باسيفيك دراغون" التي تعقد كل سنتين، حتى يوم 14 أغسطس، بمشاركة أستراليا وكندا أيضا.وتركز تدريبات "باسيفيك دراغون"، التي هذه المرة على هامش تدريبات "ريبماك" البحرية متعددة الجنسيات، على تحسين التنسيق التكتيكي والتقني بين الدول المشاركة، بما في ذلك اكتشاف وتتبع الأهداف الصاروخية الباليستية والإبلاغ عنها.وسوف تشارك في هذه التدريبات ثماني سفن سطحية وطائرتان، وقد أرسلت كوريا الجنوبية مدمرة من طراز "الملك سيجونغ" التي تبلغ حمولتها 76 طنا. ويذكر أن القوات البحرية الكورية الجنوبية ظلت تشارك في هذه التدريبات كل سنتين في عامي 2018 و2020 تحت حكومة الرؤئيس السابق "مون جيه إين"، لكنها لم تكشف عن تفاصيل المشاركة.