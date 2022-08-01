المبيعات التراكمية للسيارات الكهربائية في كوريا تقترب من 300 ألف

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اقتربت المبيعات التراكمية من السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية من مستوى 300 ألف وحدة. ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل أمس الأحد، تم بيع 298 ألفا و633 وحدة من السيارات الكهربائية في السوق المحلية حتى نهاية النصف الأول من هذا العام.وحتى نهاية النصف الأول من العام الماضي تم بيع 173 ألفا و147 وحدة، وفي الاثني عشر شهرا التالية تم بيع 125 ألف وحدة. وعلى وجه الخصوص، سجلت المبيعات المحلية من السيارات الكهربائية 68 ألفا و528 وحدة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بارتفاع نسبته 73,5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقد تجاوزت المبيعات التراكمية من السيارات الكهربائية، التي كانت قد بلغت 860 فقط في عام 2012، 50 ألفا في عام 2018، ثم تجاوزت 100 ألف في عام 2020.