استمرار سقوط الأمطار بسبب الأعاصير على كوريا

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ضعفت قوة الإعصار "سونغ دا" الذي يمر بشبه الجزيرة الكورية حاليا، إلى عاصفة استوائية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، بينما سيبدأ الإعصار "تراسيس" في الاقتراب من الساحل الجنوبي لجزيرة جيجو.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن الإعصار "تراسيس"، وهو الإعصار السادس في هذا الموسم، من المتوقع أن يضعف أيضا إلى عاصفة استوائية صباح اليوم الاثنين، لكن المطر الناتج عنه سيكون له تأثير على مختلف أنحاء البلاد اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء. ومن المتوقع أن يتجه الإعصار "تراسيس" شمالا نحو جزيرة جيجو ثم يفقد قوته على بعد حوالي 110 كيلومترات إلى الجنوب من جيجو في الساعة 9 صباحا.وتوقعت التقرير أيضا أن تتراوح معدلات الأمطار الناتجة عنه بين 30 إلى 100 ملليمتر حتى يوم الغد الثلاثاء في منطقة العاصمة، والجزء الغربي من مقاطعة كانغ وان، ومقاطعة تشونغ تشنغ، والمناطق الساحلية الجنوبية وجبل جيري وجزيرة جيجو. من المتوقع أن تتلقى أجزاء أخرى من البلاد ما بين 10 إلى 60 ملليمترا من الأمطار.وسوف تشهد أجزاءٌ من المناطق الساحلية الجنوبية رياحا قوية تبلغ سرعتها 15 مترا في الثانية. ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المصطافين بتوخي الحذر الإضافي في الوديان الجبلية العالية مثل جبل جيري، والابتعاد عن المناطق الساحلية في جيجو ومقاطعة جنوب جولا، حيث ستجلب العاصفة الاستوائية موجات بحرية عالية.