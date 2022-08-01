الرئيس المؤقت للحزب الحاكم يعلن استقالته

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أعلن الرئيس المؤقت لحزب "قوة الشعب" الحاكم "كوان صونغ دونغ"، عن استقالته من منصبه، بعدما قدم ثلاثة نواب أعضاء في المجلس الأعلى للحزب استقالتهم، مطالبين بإجراء إصلاحات في الحزب.وأعلن "كوان" عن استقالته أمس الأحد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا إن الحزب يواجه أزمة خطيرة وأنه يتحمل مسؤولية فشله في تلبية توقعات الجمهور. وتعهد "كوان" ببذل كل جهد ممكن لمساعدة الحزب على تنفيذ نظام لجنة الطوارئ بسرعة.وجاءت هذه الاستقالة بعد حوالي ثلاثة أسابيع من تولي "كوان" المنصب يوم 8 يوليو، بعد أن تم تعليق عضوية رئيس الحزب "لي جون سوك" لمدة ستة أشهر.وأصدر "كوان" إعلان الاستقالة بعد ساعات من استقالة النائبة "تشو سو جين" عضوة المجلس الأعلى للحزب، من منصبها، ودعت إلى إجراء إصلاح شامل للحزب والحكومة والمكتب الرئاسي. وقد جاءت استقالة "تشو" أيضا بعد يومين من استقالة النائبة "بيه هيون جين" من المجلس. وفي أعقاب إعلان "كوان" استقالته، أعلن النائب "يون يونغ صوك" أيضا عن استقالته.