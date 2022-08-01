بدء توزيع الجرعة الرابعة من لقاحات كورونا على من تزيد أعمارهم عن 50 عاما

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بدأت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين في توزيع الجرعة الرابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على من تزيد أعمارهم عن خمسين عاما.وقالت السلطات الصحية إن عملية التطعيم بالجرعة الرابعة من لقاحات فيروس كورونا ستبدأ اليوم للناس في هذه الفئة العمرية الذين قاموا بالحجز للتطعيم.وكانت السلطات الصحية الكورية قد وسغت في الشهر الماضي الأهلية للحصول على جرعة معززة من لقاحات فيروس كورونا للناس في الخمسينيات من العمر وسط المخاوف المتزايدة بشأن زيادة عدد الإصابات. كما سيمكن أيضا لكل من تزيد أعمارهم عن 18 عاما ويعانون من ظروف صحية خطيرة الحصول على جرعة رابعة من اللقاحات بدءا من اليوم، وكذلك المرضى والعاملين في المرافق المعرضة لانتشار الفيروس، مثل دور رعاية المسنين وملاجئ المشردين.وفي الوقت نفسه، ستوقف السلطات الصحية عمليات المراقبة عبر الهاتف للمجموعات عالية الخطورة من مرضى فيروس كورونا الذين يتعافون في منازلهم بدءا من اليوم الاثنين، في ضوء زيادة العلاج المباشر وتوريد الحبوب العلاجية المضادة للفيروس. وكانت السلطات الصحية تقوم بمراقبة مرضى فيروس كورونا في منازلهم، الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، والذين يعانون من اضطرابات في جهاز المناعة، عن طريق الاتصال بهم مرة واحدة يوميا للتحقق من حالتهم. وسوف يتعين على هؤلاء الأشخاص الآن زيارة مرافق علاج أمراض الجهاز التنفسي مثل المرضى العاديين إذا كان لديهم أي أعراض.