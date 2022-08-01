الرئيس يون يبدأ إجازته الصيفية

Photo : YONHAP News

بدأ الرئيس الكوري "يون صوك يول" اليوم الاثنين إجازته الصيفية التي تستمر حتى يوم الجمعة.وقال مسؤول رئاسي في وقت سابق إن "يون" قرر أن يأخذ إجازة لمدة خمسة أيام، موضحا أنه سوف يستريح ويتأمل في كيفية إدارة شؤون الدولة خلال فترة إجازته. وأضاف المسؤول أنه نظرا لأن "يون" ظل مشغولا للغاية منذ توليه منصبه، فسوف تكون الإجازة فرصة مهمة للغاية لاستعادة طاقته.وأوضح المسؤول أن "يون" سوف يزور بعض المناطق المحلية لمدة يومين إلى ثلاثة أيام خلال العطلة، ولم يحدد المكتب الرئاسي المكان الذي سيقضي فيه الرئيس إجازته. وغالبا ما زار الرؤساء السابقون جزيرة "جو" بالقرب من جزيرة "كو جيه" في مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" خلال فترة إجازتهم.ومن المتوقع أن يسترجع "يون" الأحداث خلال فترة الشهرين الماضيين وأن يفكر في كيفية تعزيز تأييد الرأي العام له، الذي انخفض مؤخرا إلى نطاق 20 في المائة.