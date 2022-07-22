السياسية كوريا والولايات المتحدة تتفقان على إجراء تدريبات مسرح العمليات

اتفق وزيرا الدفاع الكوري الجنوبي والأمريكي على إجراء تدريبات مشتركة على مستوى "مسرح العمليات" خلال هذا الصيف، بناء على مفهوم "الحرب الشاملة".

ووفقا لمسؤول عسكري في سيول أمس الأحد، اتفق وزير الدفاع الكوري "لي جونغ سوب" مع نظيره الأمريكي "لويد أوستن" خلال محادثاتهما في واشنطن يوم الجمعة، على تعزيز وضعية الاستعداد المشترك عن طريق تطبيع وتعزيز التدريبات المشتركة التي كان قد تم تخفيضها أو تعديلها أو إلغاؤها منذ عام 2018.

وعلى وجه الخصوص، اتفق الوزيران على تنفيذ تدريبات "أولتشي فريدوم شيلد" على نطاق أوسع هذا العام بناء على مفهوم الحرب الشاملة، وذلك خلال الفترة من 22 أغسطس وحتى الأول من سبتمبر. كما اتفق وزيرا الدفاع الكوري والأمريكي أيضا على إعادة تفعيل اجتماعات استراتيجية الردع الموسع.

وقال مصدر عسكري إن هذه الاجتماعات ستعقد في سبتمبر. وسوف يتم أيضا عقد تدريبات "تيبُل توب" خلال هذا العام بعد اجتماع مجموعة الردع الموسع، وهي تدريبات قائمة على المناقشات بقيادة لجنة استراتيجية الردع للبلدين الحليفين، وتقييم التهديدات العسكرية من قبل كوريا الشمالية، ومناقشة الاستجابات المحتملة.

