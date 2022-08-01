انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا إلى نطاق 40 ألفا

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انخفض عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 50 ألفا، لكن هذا الانخفاض يرجع فيما يبدو إلى انخفاض عدد الاختبارات خلال عطلة نهاية الأسبوع.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إنه تم الإبلاغ عن 44 ألفا و689 إصابة بالفيروس طوال يوم أمس، بما في ذلك 436 حالة لدى الوافدين من الخارج. وبذلك بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا التراكمية في كوريا ما يقرب من 19 مليونا و821 ألفا.وقد ارتفع عدد المرضى المصابين ذوي الأعراض الخطيرة بمقدار ثلاثة مقارنة بأول من أمس ليصل إلى 287 مريضا. كما شهد يوم أمس الأحد 21 حالة وفاة إضافية، مما رفع من عدد الوفيات إلى 25 ألفا و68، وظل معدل الوفيات عند 0,13%.