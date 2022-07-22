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الاقتصادية

الميزان التجاري الكوري يسجل عجزا للشهر الرابع على التوالي

Write: 2022-08-01 12:29:05Update: 2022-08-01 20:52:25

Photo : YONHAP News

سجل الميزان التجاري الكوري عجزا في شهر يوليو الماضي للشهر الرابع على التوالي، وهي المرة الأولى التي يستمر فيها العجز التجاري لأربعة أشهر متتالية منذ 14 عاما.
وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الاثنين، بلغ حجم صادرات كوريا 60.7 مليار دولار في شهر يوليو، بزيادة نسبتها 9.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أما حجم الواردات فبلغ 65 مليارا و370 مليون دولار، بزيادة نسبتها 21.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
بهذا بلغ حجم العجز التجاري الكوري 4 مليارات و670 مليون دولار في شهر يوليو.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم يها تسجيل عجز في الميزان التجاري للشهر الرابع على التوالي منذ شهر سبتمبر من عام 2008.
ومن بين المنتجات التي قادت الزيادة في حجم صادرات كوريا: المنتجات النفطية والسيارات والبطاريات الثانوية وأشباه الموصلات.
أما حجم واردات الطاقة، بما في ذلك النفط الخام والغاز في يوليو الماضي، فقد بلغ 18.5 مليار دولار، بزيادة مقدارها 8 مليارات و790 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما تسبب في زيادة حجم الواردات الكورية.
وشهدت كوريا زيادة في صادراتها للولايات المتحدة، بينما انخفض حجم صادراتها للصين بنسبة 2.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
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