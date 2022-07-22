السياسية الرئيس يون يرسل وفدا خاصا إلى حفل تنصيب الرئيس الكولومبي

صرح المكتب الرئاسي الكوري اليوم الاثنين بأن الرئيس "يون صوك يول" سيرسل وفدا خاصا يتكون من 3 نواب برلمانيين تابعين لحزب قوة الشعب الحاكم، إلى حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد "غوستافو بيترو" الذي سيقام يوم السابع من أغسطس الجاري.

وسيرأس الوفد الخاص "بارك دوك هوم" النائب البرلماني عن الحزب الحاكم، حيث يمثل الرئيس "يون" في حفل التنصيب.

وفي أثناء زيارة الوفد الكوري في كولومبيا، سيلتقى مع الرئيس الجديد "بيترو" ويسلمه رسالة تهنئة شخصية من الرئيس الكوري "يون" على تنصيبه، ويعرب فيها عن أمله في توسيع وتنمية العلاقات بين كوريا وكولومبيا بمناسبة الذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ويذكر أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا وكولومبيا في عام 1962، استمر البلدان في تطوير التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.