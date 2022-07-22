الرئيس يون يلغي خطة الإجازة الصيفية خارج سيول

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تبين أن الرئيس الكوري "يون صوك يول" قد ألغى خطته لقضاء الإجازة الصيفية في بعض المنتجعات، وقرر البقاء في سيول لمتابعة كيفية إدارة شؤون الدولة.وصرح مسؤولون في حزب قوة الشعب الحاكم والمكتب الرئاسي لوكالة يونهاب للأنباء بأن الرئيس "يون" وزوجته قررا إلغاء زياراتهما لبعض المناطق المحلية خلال الإجازة الصيفية للرئيس التي تبدأ اليوم وتستمر حتى يوم الجمعة.وقال مسؤول آخر إن الرئيس "يون" اتخذ هذا القرار بالنظر إلى أنه من غير المناسب الاستمتاع بالإجازة بينما تستمر معدلات تأييده في الانخفاض، حتى وصلت إلى أقل من 30%، إلى جانب تصاعد المطالب بإصلاح الحزب الحاكم والحكومة والمكتب الرئاسي.ومن المتوقع أن يقوم الرئيس "يون" في أثناء إجازته الصيفية بالاستماع إلى نصائح المسؤولين من مختلف القطاعات، والنظر فيما حدث في فترة الشهرين الماضيين منذ تنصيبه، بشأن إدارة شؤون الدولة، ووضع خطة مستقبلية لإدارة شؤون الدولة في المستقبل.وكان من المتوقع أن يقضي الرئيس "يون" إجازته الصيفية في جزيرة "جو" التي زارها الرؤساء السابقون لقضاء إجازاتهم، لكنه ألغى هذه الخطة، وقرر البقاء في منزله الخاص.