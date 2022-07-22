كوريا تعزز الاختبارات الإشعاعية في البحر استعدادا لتصريف مياه فوكوشيما الملوثة

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قال وزير الشؤون البحرية والثروة السمكية "جو سونغ هوان" إن الوزارة ستعزز الاختبارات الإشعاعية في مياه البحر الكورية استعدادا لخطة اليابان لتصريف مياه ملوثة إشعاعيا من محطة فوكوشيما النووية إلى البحر.جاء ذلك في تقرير قدمه الوزير "جو" اليوم الاثنين إلى اللجنة البرلمانية لشؤون الزراعة والحيوانات والغذاء والمحيطات والثروة السمكية، حيث أضاف أن الوزارة ستقوم أيضا بتعزيز عمليات التفتيش الخاصة بالسلامة الإشعاعية على المنتجات البحرية.وكانت هيئة التنظيم النووي اليابانية قد وافقت يوم الثاني والعشرين من شهر يوليو الماضي بشكل رسمي على خطة شركة طوكيو للطاقة الكهربائية لإطلاق المياه الملوثة إشعاعيا من محطة فوكوشيما النووية الأولى إلى البحر.وأكد الوزير "جو" أن الوزارة ستعزز شبكة الأمان في قطاع البحار والثروة السمكية إلى جانب الحماية الصارمة لسيادة البحار الكورية.وفي تقرير آخر، قال وزير الزراعة "جونغ هوانغ كون" إن الوزارة ستعزز الدعم الحكومي للشركات الكورية لتأمين سلاسل توريد المنتجات الغذائية من الخارج، ولتحقيق الاستقرار للمزارعين الكوريين، ضمن الجهود الرامية إلى ضمان السيادة الغذائية للبلاد.وأضاف الوزير "جونغ" أن الحكومة ستوسع خزانات الحبوب الغذائية الرئيسية، بما في ذلك الأرز والقمح وفول الصويا.