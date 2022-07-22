الطلب على الكهرباء في كوريا يسجل أعلى مستوياته بسبب الطقس الحار

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سجل الطلب على الكهرباء في كوريا الجنوبية أعلى مستوياته في شهر يوليو الماضي بسبب الطقس الحار.ووفقا لتقرير صادر عن بورصة الطاقة الكورية اليوم الاثنين، بلغ متوسط الطلب على الكهرباء في يوليو 82 ألف ميغاواط، بزيادة نسبتها 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق.وأشار التقرير إلى أن الحد الأقصى للطلب على الكهرباء بلغ 92 ألفا و990 ميغاواط في الساعة الخامسة من مساء يوم السابع من شهر يوليو الماضي، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 92 ألفا و478 ميغاواط المسجل يوم الرابع والعشرين من شهر يوليو من عام 2018.ومع زيادة الطلب، انخفض احتياطي كوريا من الطاقة إلى 9.5% يوم الخامس من يوليو، و8.7% يوم السادس، و7.2% يوم السابع.ومن المفترض أن يظل احتياطي الطاقة أعلى من 10% لضمان توفير إمدادات مستقرة للطاقة في حالات الطوارئ.ومن المتوقع أن يتراوح الحد الأقصى للطلب على الكهرباء ما بين 91.7 غيغاواط و95.7 غيغاواط خلال صيف هذا العام، فيما سيتراوح احتياطي الطاقة بين 5.4% و10%.