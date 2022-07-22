سيول وواشنطن تتفقان على عقد اجتماع لمجلس الردع الموسع في سبتمبر

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عقد وزيرا الدفاع الكوري والأمريكي اجتماعا لمناقشة سبل الاستجابة لتهديدات كوريا الشمالية، حيث اتفقا على توسيع حجم التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين في شهر أغسطس الجاري، وعقد اجتماع رفيع المستوى لمجلس استراتيجية الردع الموسع بين البلدين في أسرع وقت ممكن.وخلال الاجتماع، قال وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" إن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد للاستجابة لتحركات كوريا الشمالية الخطيرة التي تؤدي إلى عدم الاستقرار.ومن جانبه، أعرب وزير الدفاع الكوري "لي جونغ سوب" عن اعتقاده بأنه كلما ازدادت تهديدات كوريا الشمالية واستفزازاتها، تعززت علاقات التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.واتفق الوزيران الكوري والأمريكي على عقد اجتماع للمجلس الاستراتيجي بين وزيري خارجية ودفاع البلدين في أسرع وقت ممكن، ليتم فيه مناقشة سبل الردع الموسع من خلال تعزيز المظلة النووية الأمريكية لكوريا الجنوبية.وقالت وزارة الدفاع الكورية إن سيول وواشنطن ستجريان تدريبات على نشر أصول استراتيجية نووية أمريكية، بما في ذلك ناقلة طائرات تعمل بالطاقة النووية وقاذفات استراتيجية.