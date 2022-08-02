الحكومة الكورية تعد خطة لتخفيض سن دخول المدارس بعد إجراء مداولات مجتمعية

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صرحت وزيرة التعليم الكورية "بارك سون إيه" بأن وزارتها تعد مخططا يستهدف تخفيض سن دخول المدارس من ست إلى خمس سنوات، بعد الحصول على إجماع مجتمعي حول هذا الموضوع.وفي مؤتمر صحفي عقدته أمس الاثنين، تحدثت "بارك" عن المخاوف التي أثيرت في هذا الشأن بعد أن تم الكشف عن الخطة في أواخر الأسبوع الماضي، موضحة أنها أدرجتها في التقرير السياسي الذي قدمته إلى الرئيس "يون صوك يول"، وأنها خطة تستهدف مساعدة الأطفال على النمو بموجب نظام تتحمل فيه الدولة مسؤولية تعليمهم.وأكدت بارك على أن معظم السياسات تكون غير مثالية عند الإعلان عنها لأول مرة، وأن عملية بناء إجماع مجتمعي ستبدأ من الآن، بحيث تستمع الحكومة إلى آراء أولياء الأمور ومختلف الخبراء.وقالت الوزيرة بارك أيضا إن خطة تخفيض سن دخول المدارس بدءا من عام 2025 هي مجرد خطة محتملة التنفيذ وليست سياسة نهائية، وتعهدت بجمع وجهات نظر متنوعة قبل تقديم خطة مفصلة بحلول نهاية هذا العام.