نواب الحزب الحاكم يتفقون على أن الحزب في حالة طوارئ

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عقد حزب "قوة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية اجتماعا عاما لنوابه البرلمانيين أمس الاثنين حيث اتفقوا على أن الوضع الحالي للحزب هو "حالة طوارئ"، وبدؤوا في اتخاذ إجراءات للتحول إلى نظام لجنة القيادة المؤقتة.وبعد الاجتماع، قال المتحدث الرسمي باسم الحزب الحاكم "يانغ كوم هي" إنه من بين الـ89 نائبا الذين حضروا الاجتماع، اتفقوا جميعا باستثناء واحد فقط على أن الحزب في حالة طوارئ، وذلك في أعقاب استقالة العديد من أعضاء المجلس الأعلى للحزب.وبموجب المادة 96 من دستور الحزب، يمكن إطلاق لجنة الطوارئ في مثل هذا الموقف، الذي يتضمن منصبا شاغرا، أو عندما يكون المجلس الأعلى غير قادر على العمل.ومع ذلك، أشار "يانغ" إلى أن الاجتماع كان ببساطة عملية لجمع الآراء، وأن أي قرار بشأن إطلاق لجنة قيادة مؤقتة سيتم اتخاذه في اجتماعات الحزب الموسعة.