الأحزاب السياسية توافق على عقد جلسة استماع للمرشح لقيادة الشرطة

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وافقت الأحزاب السياسية مبدئيا على عقد جلسة لتأكيد تعييين المرشح لرئاسة هيئة الشرطة "يون هي كيون" يوم الاثنين القادم.واتفقت الأحزاب السياسية على هذه الخطة خلال اجتماع للجنة البرلمانية للشؤون الداخلية والأمن، إلى جانب قائمة بالأشخاص الذين سيشهدون في تلك الجلسة.ولن يحضر تلك الجلسة "ريو سام يونغ"، كبير المشرفين في هيئة الشرطة، بسبب الجدل بين المعسكرين الحاكم والمعارض في هذا الشأن، لكنه سيحضر جلسات التقارير السياسية المقدمة من قبل هيئة الشرطة ووزارة الشؤون الداخلية والأمن، المقرر عقدها يوم 16 أغسطس.ويذكر أن "ريو" كان من أبرز قيادات الشرطة الذين عارضوا إنشاء إدارة جديدة تابعة لوزارة الداخلية لمراقبة أعمال الشرطة.وقد توصل ممثلو حزب "قوة الشعب" الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض إلى ذلك القرار في وقت سابق من يوم أمس الاثنين قبل عقد اجتماع اللجنة. وتم الاتفاق في البداية على عقد الجلسة يوم الخميس، لكن الجانبين لم يتمكنا من تجاوز الخلافات حول حضور "ريو".وطلب الرئيس "يون صوك يول" يوم الجمعة الماضي أن يرسل البرلمان تقرير جلسة الاستماع للمرشح "يون" بحلول يوم الجمعة، وهو الموعد النهائي في هذا الشأن. ومع ذلك، من المتوقع أن ينتظر الرئيس التقرير وعدم المضي قدما في تعيين مرشحه لقيادة الشرطة، حيث إنه قال إنه يضع في اعتباره الظروف الحالية في البرلمان.