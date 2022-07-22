الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأيرلندا قلقة من البرنامج النووي الكوري الشمالي

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أعربت الولايات المتحدة وعدد من البلدان الأخرى عن مخاوفها بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي، وذلك خلال أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي.جاء ذلك في بيان أصدرته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأيرلندا الشمالية مشتركا أمس الاثنين على هامش المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.وفي البيان، أشارت الدول الأربع إلى التقدم المستمر في البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وقالت إن تلك البرامج تشكل تهديدا متزايدا لأمنها المشترك.وشدد البيان على أن الدول الأربع لا تزال ملتزمة بضرورة إخلاء كوريا الشمالية من جميع الأسلحة النووية بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها، ولا رجعة فيها.ودعا البيان كوريا الشمالية إلى وقف جميع الاختبارات النووية وتجارب إطلاق الصواريخ التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، والأنشطة ذات الصلة، كما منصوص عليه في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.كما حث البيان روسيا على وقف التهديدات النووية، وحث إيران على العودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامجها النووي.