بلينكن ينتقد كوريا الشمالية لمواصلة برنامجها النووي غير القانوني

انتقد وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" كوريا الشمالية لمواصلة برنامجها النووي غير القانوني وارتكابها استفزازات مستمرة.جاء ذلك في خطاب ألقاه بلينكن أمس الاثنين أمام المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.وقال وزير الخارجية الأمريكي إن كوريا الشمالية تواصل توسيع برنامجها النووي غير القانوني وتواصل استفزازاتها المستمرة ضد المنطقة، مؤكدة أن العالم يواجه حاليا "لحظة حرجة" بالنسبة لهذه القضية.وأضاف أنه في الوقت الذي يعقد فيه هذا الاجتماع، تستعد بيونغ يانغ لإجراء تجربتها النووية السابعة.وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد أكدتا أن كوريا الشمالية أكملت فعليا استعداداتها لإجراء تجربة نووية، وأنها قد تنتظر فقط التوقيت المناسب.وأضاف بلينكن أيضا أن الولايات المتحدة على استعداد للتعاون مع جميع الدول النووية الأخرى، بما في ذلك الصين، من أجل الحد من التهديدات النووية على مستوى العالم.