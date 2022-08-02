بدء أعمال الإدارة الجديدة لمراقبة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية

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ستبدأ اليوم الثلاثاء أعمال الإدارة الجديدة التابعة لوزارة الداخلية التي ستتركز مهامها على مراقبة هيئة الشرطة.وسوف تقوم الإدارة الجديدة بالإشراف على الموظفين الرئيسيين والسياسات في الهيئة الوطنية للشرطة، حيث دخلت مهامها حيز التنفيذ بدءا من اليوم بناء على التصديق الذي أصدره مجلس الوزراء في هذا الشأن الأسبوع الماضي.وتتكون الإدارة الجديدة من 16 مسؤولا وثلاثة أقسام تدعم الإدارة العامة لهيئة الشرطة، وشؤون الموظفين، والشرطة المحلية. ويرأس هذه الإدارة "كيم سون هو"، الذي كان يشغل منصب رئيس مكتب التحقيقات في هيئة الشرطة.وجاء إطلاق هذه الإدارة الجديدة بعد اندلاع احتجاجات قوية داخل هيئة الشرطة.وقد تعهد وزير الداخلية "لي سانغ مين" في وقت سابق بدعمه الكامل للشرطة، كما تعهد بالتواصل الموسع لضمان قدرة مسؤولي الشرطة على التركيز فقط على حماية سلامة الشعب والحقوق المدنية مع الحفاظ على كرامتهم.