أسعار المستهلك في كوريا تصل لأعلى مستوى منذ 24 عاما في يوليو

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ارتفعت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية بأكثر من ستة في المائة في شهر يوليو الماضي، حيث ظلت تنمو بوتيرة حادة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 24 عاما.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 108,74 نقطة في يوليو، بزيادة نسبتها 6.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وتعد هذه الزيادة الأكبر منذ شهر نوفمبر من عام 1998، عندما بلغت حينذاك 6,8%، كما كان ذلك هو الشهر الثاني على التوالي الذي ظل فيه المعدل في نطاق ستة في المائة.وأضاف التقرير أن أسعار السلع ارتفعت بنسبة تسعة في المائة في يوليو مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 8,9%.وعلى وجه الخصوص، ارتفعت أسعار المنتجات البترولية بنسبة 35,1%، كما ارتفعت أسعار منتجات الزراعية والماشية ومصائد الأسماك بنسبة 7,1%، في حين قفزت أسعار الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 15,7%، وهي أكبر زيادة منذ يناير من عام 2010.وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة ستة في المائة، وهي أكبر زيادة أيضا منذ أبريل 1998.وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية والنفط، بنسبة 4,5% في يوليو.