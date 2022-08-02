السياسية كوريا الشمالية تدعي عدم وجود أي حالات حمى لليوم الرابع

ادعت كوريا الشمالية أنه ليس لديها أي حالات حمى جديدة، وهي التي يشتبه في أنها إصابات بفيروس كورونا، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات حمى جديدة في فترة الـ24 ساعة التي انتهت في الساعة الـ6 من مساء أمس الاثنين على مستوى البلاد.

ونقلا عن المقر الطارئ لمكافحة الأوبئة، قال التقرير إن 49 مريضا قد تعافوا خلال نفس الفترة.

ويذكر أن كوريا الشمالية لم تعلن عن أي حالات حمى جديدة منذ يوم السبت الماضي، لأول مرة منذ يوم 12 مايو، عندما أصدرت أول بيان رسمي في هذا الصدد.

كما لم تذكر كوريا الشمالية شيئا عن حدوث وفيات جديدة أو عدد الوفيات أو معدلها. وكان آخر تحديث في هذا الشأن يوم 6 يوليو، حيث قالت الوكالة إنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة في اليوم السابق، مما رفع عدد الوفيات إلى 74، بمعدل وفيات يبلغ 0,002%.

وقد نما عدد الإصابات التراكمية في كوريا الشمالية منذ أواخر شهر أبريل الماضي إلى أكثر من 4 ملايين و770 ألفا، وتزعم السلطات الكورية الشمالية أن جميعهم باستثناء 95 شخصا قد تعافوا تماما. ومع ذلك، يقول العديد من الخبراء إن إحصائيات بيونغ يانغ تفتقر إلى المصداقية لأن عدد الوفيات منخفض للغاية بالمقارنة مع عدد الإصابات المعلنة.

