تبرئة السيدة الأولى من تهمة انتحال بحوث جامعية

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قررت الجامعة التي تنتسب إليها السيدة الأولى في كوريا الجنوبية "كيم كيون هي" تبرئتها من تهمة انتحال بحوث عملية، بما في ذلك رسالتها للدكتوراه، وذلك بعد إجراء تحقيقات في هذه القضية.وأعلنت جامعة "كوك مين" أمس الاثنين عن نتيجة تحقيقاتها في الاتهامات التي وجهت إلى "كيم" بشأن تزوير أربع أوراق بحثية، بما في ذلك أطروحتها للدكتوراه في عام 2008.وخلصت الجامعة إلى أن ثلاثا من تلك البحوث، بما في ذلك رسالتها للدكتوراه، لا تعتبر سرقة أو انتحالا ينحرف بشكل خطير عن النطاق المقبول عادة في الأوساط الأكاديمية. كما قالت الجامعة إنه كان من المستحيل التحقق مما إذا كان هناك أي انتحال في الورقة البحثية الرابعة.وقد شكلت الجامعة لجنة لإجراء تحقيقات في تلك البحوث، بعد ظهور اتهامات في هذا الشأن. وأضافت الجامعة أنه بغض النظر عن نتائج التحقيقات، فإنه قد مرت فترة التحقق من تلك البحوث الأربعة والتي تبلغ خمس سنوات، حيث إنها كلها قد كتبت قبل يوم 31 أغسطس من عام 2012.