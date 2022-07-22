وزير الدفاع الكوري يرفض فكرة منح بي تي إس حق أداء خدمة عسكرية بديلة

Photo : YONHAP News

أعرب وزير الدفاع الكوري الجنوبي "لي جونغ صوب" عن موقف سلبي إزاء فكرة منح فرقة "بي تي إس" خدمة عسكرية بديلة.جاء ذلك في اجتماع عام عقدته لجنة الدفاع البرلمانية أمس، حيث قال إن أداء الفرقة للخدمة العسكرية الفعلية سوف يزيد من شعبيتها نظرا للتقدير الكبير الذي يوليه المجتمع الكوري للخدمة العسكرية.وأضاف أنه يمكن حل هذه المسألة دون المساس بالشؤون الأساسية ذات الصلة بالعدالة والمساواة وانخفاض الموارد العسكرية، موضحا أنه يمكن إتاحة الفرصة لأعضاء الفرقة للقيام بأنشطتهم حتى في أثناء أدائهم للخدمة العسكرية.وأعرب وزير الدفاع عن اعتقاده بأنه إذا بدأت الفرقة في أداء الخدمة العسكرية فسوف تتوفر لديها فرصة للتدريب وإقامة عروض غنائية في الخارج أيضا في أثناء فترة الخدمة.الجدير بالذكر أن القانون المعمول به حاليا في كوريا ينص على منح الكوادر الفنية والرياضية حق أداء خدمة عسكرية بديلة، لكن مدير إدارة القوى العاملة العسكرية "لي كي شيك" أعرب عن موقف سلبي من تطبيق هذا البند على فناني الثقافة الشعبية مثل "بي تي إس".