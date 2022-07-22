إصابات كورونا في كوريا ترتفع مجددا لتتجاوز 110 آلاف

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ارتفع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أمس إلى ما يزيد عن 110 آلاف، ليسجل أعلى مستوى له منذ 105 أيام.وصرحت السلطات الصحية الكورية اليوم بأن عدد الإصابات الجديدة طوال يوم أمس قد بلغ 111 ألفا و789، منها 568 حالة بين الوافدين من الخارج، وهو أيضا أعلى رقم يتم تسجيله منذ تفشي الفيروس في كوريا.وبهذا بلغ عدد الإصابات التراكمي 19 مليونا و932 ألفا و439، ومن المتوقع أن يتجاوز مستوى 20 مليونا غدا نظرا لوتيرة الزيادة في عدد الإصابات.الجدير بالذكر أن عدد الإصابات الجديدة أمس كان الأعلى منذ 105 أيام، أي منذ يوم التاسع عشر من أبريل الماضي عندما بلغ 118 ألفا و474.أما عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة أمس فقد تراجع بمقدار 5 بالمقارنة مع أول من أمس، حيث بلغ 282 شخصا.