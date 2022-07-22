المكتب الرئاسي يعرب عن تطلعه لتطبيع أعمال الحزب الحاكم سريعا

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أعرب المكتب الرئاسي الكوري عن تطلعه لتطبيع واستقرار أعمال الحزب الحاكم في أقرب وقت ممكن.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤول كبير في المكتب الرئاسي اليوم للصحفيين، ردا على سؤال حول الصراعات الداخلية في الحزب، حيث قال إنه يتمنى أن يتم حل المشاكل الشائكة بالتعاون مع الحزب الحاكم.يشار إلى أن المجلس الأعلى للحزب يسعى إلى التحول إلى لجنة طوارئ بسبب الوضع الحالي، لكنه يواجه صعوبات كبيرة في هذا الصدد، بما في ذلك توجيه انتقادات لزعيم الحزب الموقوف عن العمل حاليا "لي جون صوك".وحول الطلبات من داخل المعسكر الحاكم بتغيير العاملين في المكتب الرئاسي، قال المسؤول إنه ليس لديه أي تعليقات في هذا الصدد، موضحا أن هذه المسألة يقررها الرئيس "يون صوك يول" في النهاية.وكان المكتب الرئاسي قد أكد عدم صحة بعض التقارير الصحفية التي تحدثت عن أن الرئيس يدرس حاليا أجراء تغييرات على العاملين في مكتبه، ووصف المكتب الرئاسي تلك التقارير بأنها "لا تقوم على أي أساس صحيح".وحول الإجازة الصيفية التي يقضيها الرئيس يون حاليا، قال المكتب الرئاسي إنه يأخذ بعض الراحة في بيته، وأنه ليست لديه معلومات خاصة فيما يتعلق بجدول أعمال إجازته.