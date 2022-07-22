مسابقة صنع أطعمة كورية في دبي

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أقيمت مسابقة لصنع بعض الأطعمة الكورية الخاصة في نهاية الأسبوع الماضي في مدينة "دبي" بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تنافس المشاركون القادمون من مختلف دول الشرق الأوسط في صنع الأطعمة الكورية الخاصة، باستخدام طرق طهي مختلفة ومتنوعة.وجاءت هذه المسابقة بعد الزيادة المستمرة التي ظلت تشهدها منطقة الشرق الأوسط في استهلاك الراميون والجينسنغ وغيرها من الأطعمة الكورية المتميزة.وقالت إحدى المشاركات العربيات إنها صنعت طبقا من الراميون ومعه حساء من المخلل كيمتشي، في المسابقة.وقام المشاركون من ذوي الجنسيات المتنوعة ومن أعمار مختلفة، بتقديم أطباقهم الطريفة التي صنعوها، ومن بينهم طفلة عربية يبلغ عمرها 10 أعوام، قالت إنها أضافت أنواعا مختلفة من التوابل والخضر للطبق الكوري الذي أعدته.وقد شارك في المسابقة 40 فريقا، من أصل 300 فريق تقدموا بطلبات للمشاركة.ويرجع السبب الرئيسي في ارتفاع عدد المشاركين في المسابقة إلى رواج المسلسلات الدرامية الكورية هناك، حسبما قالت إحدى الناشطات العربيات على وسائل التواصل الاجتماعي.وتعليقا على مستوى الطهي في تلك المسابقة، قال الطاهي الكوري في أحد المطاعم الكبرى في دبي، "لي كي تاك"، إن التجانس بين طرق الطهي من مختلف الدول، وبين المذاق الكوري، قد أدى إلى عولمة تلك الأطباق الكورية بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن المتسابقين صنعوا مختلف الأطعمة الطريفة والمتميزة من خلال مزج مأكولاتهم الخاصة بالأطعمة الكورية.ويذكر أنه على الرغم من ضرورة الحصول على شهادة الأطعمة الحلال من أجل بيع المنتجات الغذائية في منطقة الشرق الأوسط، فإن الصادرات من المنتجات الغذائية الكورية زادت حتى الشهر الماضي بنسبة بلغت 40% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وتقول التقارير إن المعكرونة الفورية "راميون" والصلصات ذات المذاق الحار، والجينسنغ، كانت من بين أبرز الأطعمة الكورية التي أدت لزيادة الصادرات الكورية الغذائية إلى الخارج.