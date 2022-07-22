وزير الدفاع الكوري يبدأ زيارة إلى أستراليا اليوم

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بدأ وزير الدفاع الكوري الجنوبي "لي جونغ صوب" اليوم الثلاثاء زيارة إلى أستراليا، تستمر حتى يوم السبت القادم.وقالت وزارة الدفاع إن الوزير "لي" سيعقد مباحثات هناك مع نائب رئيس الوزراء ونظيره الأسترالي "ريتشارد مالز" في مدينة كانبرا بعد غد الخميس.وسوف يكون ذلك أول لقاء بين الوزيرين الكوري والأسترالي منذ 54 يوما، عندما التقيا على هامش اجتماعات حوار الأمن الآسيوي المعروف باسم " حوار شنغريلا"، التي عقدت يوم 12 من شهر يونيو الماضي في سنغافوره.ومن المقرر أن يقيّم الوزيران خلال هذه المباحثات الأوضاع الأمنية في المنطقة بما في ذلك شبه الجزيرة الكورية، ويناقشا سبل التعاون في مجال الدفاع الوطني والصناعات الدفاعية، وبحث إجراء المتابعة لمباحثات القمة بين البلدين التي عقدت على هامش قمة حلف شمال الأطلنطي في شهر يونيو الماضي.ومن المتوقع أيضا أن يزور الوزير الكوري بصحبة نظيره الأسترالي يوم 5 من هذا الشهر مدينة جيلونغ التي سيتم فيها إنشاء مصنع لإنتاج المدافع الكورية من طراز "كي - 9 "، بناء على عقد تم إبرامه في هذا الصدد في شهر مايو الماضي وتبلغ قيمته حوالي تريليون و900 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 872 مليون دولار.