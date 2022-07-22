تضاعف المعاملات التجارية للمنتجات السياحية والثقافية عبر الإنترنت بعد تخفيف التباعد الاجتماعي

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تضاعف حجم المعاملات التجارية الخاصة بخدمات الرحلات والتنقلات والأنشطة الثقافية والترفيهية خلال الربع الثاني من هذا العام، بعد رفع إجراءات التباعد الاجتماعي في كوريا، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وأوضح تقرير أصدرته اليوم هيئة الإحصاءات الكورية بعنوان" توجهات التسوق عبر الإنترنت في شهر يونيو 2022"، أن حجم المعاملات الخاصة لخدمات السفر والمواصلات في النصف الثاني من هذا العام قد بلغ 4 تريليونات و615 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 3 مليارات و700 مليون دولار، بزيادة نسبتها 100% بالمقارنة مع العام السابق.يشار إلى أن هذه تعتبر أكبر زيادة حسب معيار الأرباع السنوية منذ بدء إجراء الإحصاءات ذات الصلة في عام 2017.وقال التقرير إنه من المرجح أن يكون السبب الرئيسي في ذلك هو رفع نظام التباعد الاجتماعي في نهاية شهر أبريل الماضي، حيث زادت قيمة المعاملات الخاصة بخدمات التنقل بنسبة 102.1% في شهر مايو، وبنسبة 102% في شهر يونيو.وبلغت قيمة المعاملات الخاصة بالأنشطة الثقافية والترفيهية 706 مليارات و800 مليون وون، بزيادة نسبتها 127.7% بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عام واحد.أما قيمة المعاملات الخاصة بالتسوق عبر الإنترنت في النصف الثاني من هذا العام فقد بلغت 50 تريليونا و590 مليارا و300 مليون وون، بزيادة نسبتها 11.1% بالمقارنة مع العام السابق.