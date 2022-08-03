الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

وزارة الخارجية الكورية تقدم تقريرا للمحكمة ضمن جهودها لحل قضية العمل القسري

Write: 2022-08-03 11:01:41

وزارة الخارجية الكورية تقدم تقريرا للمحكمة ضمن جهودها لحل قضية العمل القسري

Photo : YONHAP News

صرحت وزارة الخارجية الكورية بأنها قدمت مؤخرا تقريرا إلى المحكمة العليا فيما يتعلق بقضية العمل القسري في زمن الحرب مع اليابان، وذلك ضمن الجهود الدبلوماسية المستمرة لحل هذه القضية.
وقال مسؤول في الوزارة للصحفيين أمس الثلاثاء إن الحكومة تستكشف بعض الحلول المعقولة من أجل تحقيق مصالح كل من سيول وطوكيو، بما في ذلك جمع آراء متنوعة عبر هيئة تشاورية حكومية ومدنية.
وكانت الوزارة قد قدمت في الأسبوع الماضي تقريرا تضمن آراء مكتوبة إلى المحكمة العليا التي تتداول حاليا في قضايا تعويض اثنين من ضحايا العمل القسري ضد شركة "ميتسوبيشي" اليابانية للصناعات الثقيلة. وأكدت الوزارة في ذلك التقرير على جهودها للتوصل إلى حل في هذا الشأن، بما في ذلك المحادثات الدبلوماسية المستمرة مع طوكيو.
وفي المقابل، عقدت مجموعة مدنية تدعم الضحايا مؤتمرا صحفيا أمس الثلاثاء اتهمت فيه الوزارة بمحاولة تأخير صدور حكم من المحكمة بشأن تصفية أصول شركة "ميتسوبيشي" في غضون شهر أو شهرين.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;