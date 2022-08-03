وزارة الخارجية الكورية تقدم تقريرا للمحكمة ضمن جهودها لحل قضية العمل القسري

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صرحت وزارة الخارجية الكورية بأنها قدمت مؤخرا تقريرا إلى المحكمة العليا فيما يتعلق بقضية العمل القسري في زمن الحرب مع اليابان، وذلك ضمن الجهود الدبلوماسية المستمرة لحل هذه القضية.وقال مسؤول في الوزارة للصحفيين أمس الثلاثاء إن الحكومة تستكشف بعض الحلول المعقولة من أجل تحقيق مصالح كل من سيول وطوكيو، بما في ذلك جمع آراء متنوعة عبر هيئة تشاورية حكومية ومدنية.وكانت الوزارة قد قدمت في الأسبوع الماضي تقريرا تضمن آراء مكتوبة إلى المحكمة العليا التي تتداول حاليا في قضايا تعويض اثنين من ضحايا العمل القسري ضد شركة "ميتسوبيشي" اليابانية للصناعات الثقيلة. وأكدت الوزارة في ذلك التقرير على جهودها للتوصل إلى حل في هذا الشأن، بما في ذلك المحادثات الدبلوماسية المستمرة مع طوكيو.وفي المقابل، عقدت مجموعة مدنية تدعم الضحايا مؤتمرا صحفيا أمس الثلاثاء اتهمت فيه الوزارة بمحاولة تأخير صدور حكم من المحكمة بشأن تصفية أصول شركة "ميتسوبيشي" في غضون شهر أو شهرين.