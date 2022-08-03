الحكومة الكورية تحذر من إمكانية العودة إلى التباعد الاجتماعي

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حذرت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية من أنه يمكن إعادة تطبيق بعض تدابير التباعد الاجتماعي إذا تجاوز معدل الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا، المستوى المسجل خلال ذروة موجة انتشار المتحور دلتا في العام الماضي.وفي تقرير قدمته إلى البرلمان حول الوضع الوبائي في البلاد أمس الثلاثاء، قالت رئيسة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "بيك كيونغ ران" إنه يمكن النظر في تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي إذا وصل معدل الوفيات إلى مستوى دلتا، أو إذا وصل معدل انشغال الأسرّة في المستشفيات إلى مستوى خطير.وأضافت "بيك" أنه حتى إذا تم تنفيذ التباعد الاجتماعي مجددا، فلن تكون إجراءات موحدة تنطبق على الجميع، لكنها ستُطبق أولا على المرافق المعرضة للعدوى، وشددت على أنه لن يتم مرة أخرى تحديد ساعات العمل في المحلات وتدوين رقام هواتف العملاء.