الدولية طائرة تابعة لشركة تي واي تهبط اضطراريا في تايوان بسبب مشكلة في محركها

هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة "تي واي" الكورية منخفضة التكلفة، هبوطا اضطراريا في مطار تايوان في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء بسبب فشل في محركها.

ووفقا لشركة الطيران، فإن الطائرة، التي غادرت مطار "شانغي" في سنغافوره في الساعة 3:30 صباحا بالتوقيت المحلي متوجهة إلى مطار إنتشون الدولي، واجهت عطلا في محركها في أثناء الطيران فوق تايوان، مما أجبر قائدها على الهبوط في مطار في تايبيه.

وكانت الطائرة من طراز "إير باص إيه 330" تحمل 117 مسافرا وعشرة أفراد من الطاقم. وقال مسؤول في شركة "تي واي" إن الطيار اكتشف إشارات غير طبيعية من المحرك، وبعد ذلك اتخذ قرارا بالهبوط في أقرب مطار كإجراء وقائي لضمان سلامة الركاب.

وقد غادرت رحلة بديلة من تايبيه في الساعة 2:40 مساء، ووصلت إلى مطار إنتشون في حوالي الساعة 6:30 من مساء أمس.

ويذكر أن السلطات الكورية قد قررت زيادة عدد الرحلات الجوية منذ أواخر يونيو من مرتين في الأسبوع إلى رحلة واحدة يوميا.

