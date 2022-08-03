رئيسة مجلس النواب الأمريكي تزور تايوان رغم تهديدات الصين

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وصلت "نانسي بيلوسي" رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان أمس الثلاثاء على الرغم من التحذيرات المتكررة والتهديدات من قبل الصين.وهبطت الطائرة التي تقل وفدا من الكونغرس الأمريكي بقيادة "بيلوسي" في تايوان في الساعة 10:45 من مساء أمس، قادمة من ماليزيا. ومن المتوقع أن تجتمع "بيلوسي" مع رئيس تايوان "تساي إنغ وين" ونواب البرلمان هناك، اليوم الأربعاء، قبل مغادرتها جزيرة تايوان في حوالي الساعة 5 مساء.وبذلك أصبحت "بيلوسي" أعلى مسؤول أمريكي وأول رئيس لمجلس النواب الأمريكي، يزور تلك الجزيرة ذاتية الحكم منذ 25 عاما، رغم زيادة التوتر بين الصين والولايات المتحدة بسبب هذه الرحلة.وعند وصولها قالت "بيلوسي" إن زيارة وفد الكونغرس الأمريكي إلى تايوان تؤكد على الالتزام الأمريكي الثابت بدعم الديمقراطية النابضة بالحياة في تايوان.وأضافت أن تضامن أمريكا مع 23 مليون مواطن تايواني يعتبر أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى، لأن العالم يواجه خيارا بين الاستبداد والديمقراطية. ومن جانبها سارعت الصين إلى انتقاد هذه الزيارة، حيث أصدرت وزارة الخارجية في بكين تحذيرا من أن الصين سوف تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سيادتها وسلامتها الإقليمية في مقابل زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي.