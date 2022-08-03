أمطار غزيرة تسقط على منطقة العاصمة سيول صباح اليوم الأربعاء

Photo : YONHAP News

شهدت منطقة العاصمة الكورية سيول والأجزاء الغربية من مقاطعة كانغ وان صباح اليوم الأربعاء هطول أمطار غزيرة.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه تم إصدار تحذير من الأمطار الغزيرة في كل من مقاطعة كيونغ كي ومدينة "وان جو" في مقاطعة كانغ وان، اعتبارا من الساعة 7:10 صباحا.وأضاف التقرير أن الأمطار الغزيرة والكثيفة المصحوبة برعد وبرق سوف تستمر في منطقة العاصمة والجزء الغربي من مقاطعة كانغ وان خلال اليوم الأربعاء، ودعا إلى توخي المزيد من الحذر لتجنب حدوث أضرار.ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة حتى مساء اليوم في بعض المناطق من مقاطعات جنوب جيولا وجنوب كيونغ سانغ ومنطقة سيول الكبرى.