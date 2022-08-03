ارتفاع احتياطيات كوريا من النقد الأجنبي لأول مرة منذ 5 أشهر

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زادت قيمة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي لأول مرة منذ خمسة أشهر في شهر يوليو الماضي، على الرغم من الاتفاع في قيمة الدولار الأمريكي أمام الوون الكوري والعملات الأخرى.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء إن قيمة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي قد بلغ في نهاية شهر يوليو الماضي 438,6 مليار دولار أمريكي، بزيادة مقدارها 330 مليون دولار مقارنة بما كان عليه في نهاية الشهر الأسبق.وجاء ذلك الارتفاع بعد انخفاض استمر أربعة أشهر متتالية. وأوضح البنك المركزي أنه على الرغم من انخفاض قيمة الأصول غير الدولارية عند تحويلها إلى دولار، فإن شهر يوليو شهد زيادة في الأرباح التشغيلية من الاحتياطيات والودائع بالعملات الأجنبية في المؤسسات المالية.كما أشار اللتقرير إلى أن كوريا الجنوبية كانت في نهاية يونيو التاسعة عالميا من حيث قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي، بينما تصدرت الصين القائمة بـ3 تريليونات و710 مليارات دولار، وتلتها اليابان وسويسرا.