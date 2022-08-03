زلزال بقوة 3.1 ريختر يضرب جزيرة غو مون

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ضرب زلزال بقوة 3.1 درجة بمقياس ريختر منطقة بالقرب من جزيرة "غو مون" في المياه الغربية لكوريا الجنوبية صباح اليوم الأربعاء.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه تم رصد الزلزال في الساعة 7:55 صباحا على بعد حوالي 104 كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من جزيرة غو مون، التابعة لمدينة يو سُو، في مقاطعة جنوب جولا.ويقدر عمق مركز الزلزال بحوالي ثمانية كيلومترات.وقال التقرير إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي أضرار. ويعد زلزال اليوم الأربعاء هو الثاني الذي تزيد قوته عن 3 درجات الذي يضرب كوريا خلال هذا العام، حيث شهدت كوريا 45 زلزالا بقوة تزيد عن درجتين منذ بداية العام.