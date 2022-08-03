الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المحلية

زلزال بقوة 3.1 ريختر يضرب جزيرة غو مون

Write: 2022-08-03 12:15:29

زلزال بقوة 3.1 ريختر يضرب جزيرة غو مون

Photo : YONHAP News

ضرب زلزال بقوة 3.1 درجة بمقياس ريختر منطقة بالقرب من جزيرة "غو مون" في المياه الغربية لكوريا الجنوبية صباح اليوم الأربعاء.
وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه تم رصد الزلزال في الساعة 7:55 صباحا على بعد حوالي 104 كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من جزيرة غو مون، التابعة لمدينة يو سُو، في مقاطعة جنوب جولا.
ويقدر عمق مركز الزلزال بحوالي ثمانية كيلومترات.
وقال التقرير إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي أضرار. ويعد زلزال اليوم الأربعاء هو الثاني الذي تزيد قوته عن 3 درجات الذي يضرب كوريا خلال هذا العام، حيث شهدت كوريا 45 زلزالا بقوة تزيد عن درجتين منذ بداية العام.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;