الكوريتان كوريا الشمالية تصف رحلة بيلوسي إلى تايوان بأنها تدخل في الشؤون الداخلية للصين

انتقدت كوريا الشمالية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" إلى تايوان، ووصفتها بأنها "تدخل وقح" من قبل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للصين.

وأصدر متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية هذه الانتقادات اليوم الأربعاء في مقابلة مع وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، حيث قال إن زيارة "بيلوسي" تثير قلقا جادا داخل المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الصين قد حذرت مرارا وتكرارا من اتخاذ تدابير قوية ضد هذه الرحلة، كما حذرت أيضا من أن واشنطن سيتعين عليها تحمل مسؤولية العواقب.

وقال المسؤول الكوري الشمالي أيضا إن الوضع الحالي يوضح جيدا أن التدخل من قبل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى والاستفزازات السياسية والعسكرية المتعمدة التي ترتكبها هو السبب الجذري لتعثر السلام والأمن في المنطقة.

ودعما لمطالبات الصين بتايوان، أضاف المتحدث الرسمي الكوري الشمالي أن تايوان جزء لا ينفصل عن الصين، وأن قضية تايوان هي مسألة ضمن الشؤون الداخلية للصين.

وجاءت هذه التعليقات بعد وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" إلى تايوان ليلة أمس الثلاثاء على الرغم من التحذيرات والتهديدات من قبل الحكومة الصينية.

