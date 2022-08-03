وزير الخارجية الكوري يتوجه إلى كمبوديا لحضور اجتماعات آسيان

Photo : YONHAP News

سيتوجه وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" إلى كمبوديا اليوم الأربعاء لحضور عدد من الاجتماعات ذات الصلة برابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان".ومن المقرر أن يستقل الوزير بارك طائرة من مطار إنتشون الدولي مساء اليوم إلى العاصمة الكمبودية "بنوم بنه"، حيث يحضر هناك اجتماعات وزراء خارجية آسيان وكوريا، واجتماعات آسيان زائد ثلاثة التي تشمل أيضا الصين واليابان، غدا الخميس.وفي يوم الجمعة، سيشارك بارك في اجتماعات وزراء خارجية شرق آسيا، ومنتدى آسيان الإقليمي، الذي سيجمع بين وزراء خارجية البلدان الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا.وتأتي اجتماعات هذا العام وسط التوتر المتصاعد بين الصين والولايات المتحدة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" إلى تايوان على الرغم من التحذيرات من بكين.وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترسل كوريا الشمالية "آن كوانغ إيل" سفيرها لدى آسيان وإندونيسيا، إلى اجتماعات منتدى آسيان الإقليمي هذا العام بدلا من وزيرة خارجيتها "تشيه سون هوي". ويذكر أن منتدى آسيان الإقليمي هو المؤتمر الأمني متعدد الأطراف الوحيد الذي تشارك فيه كوريا الشمالية بانتظام.