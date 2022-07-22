العجز التجاري الكوري مع الشرق الأوسط يتجاوز لأول مرة 10 مليارات دولار

تجاوز حجم العجز التجاري الكوري مع منطقة الشرق الأوسط مستوى 10 مليارات دولار في شهر يوليو الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة ورابطة التجارة الكورية اليوم الأربعاء، بلغ حجم العجز التجاري الكوري مع دول الشرق الأوسط 10 مليارات و60 مليون دولار في شهر يوليو الماضي، بزيادة نسبتها 144.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها حجم العجز التجاري الكوري مع الشرق الأوسط 10 مليارات دولار منذ أن بدأ جمع البيانات ذات الصلة في عام 1988.ويرجع السبب في زيادة العجز التجاري الكوري مع الشرق الأوسط إلى زيادة حجم واردات كوريا من منطقة الشرق الأوسط بنسبة 111.8% بسبب ارتفاع أسعار الطاقة التي تستوردها كوريا من هناك، بما في ذلك النفط الخام.وأوضح التقرير أن حجم واردات كوريا من النفط الخام خلال السبعة أشهر الأولى من هذا العام بلغ 61 مليارا و570 مليون دولار، بزيادة نسبتها 265.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وفي نفس الوقت، زاد حجم صادرات كوريا للشرق الأوسط بنسبة 11.7%.