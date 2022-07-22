21 مقاتلة صينية تخترق أجواء تايوان عند وصول بيلوسي

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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية عن اختراق 21 مقاتلة صينية أجواء منطقة الدفاع الجوي لتايوان مساء امس الثلاثاء عندما وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" لتايوان.ومن بين المقاتلات التي اخترقت أجواء المنطقة، 8 مقاتلات من طراز "جين 11"، و10 مقاتلات من طراز "جين 16"، وطائرة للإنذار المبكر من طراز "كونغ جينغ 500".وقالت الوزارة التايوانية إن عددا من المقاتلات التايوانية قد أقلعت فور اختراق المقاتلات الصينية الأجواء التايوانية، وأن نظام الدفاع الصاروخي التايواني تم تشغيله لتعقب المقاتلات الصينية.وكان وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" قد علق على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي "بيلوسي" لتايوان قائلا إن الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها.