الحكومة الكورية تسعى لتخفيض سن الالتحاق بالمدارس الابتدائية

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أصدر الرئيس الكوري "يون صوك يول" تعليمات لوزارة التعليم لإجراء نقاش عام حول خطة إصلاح النظام المدرسي بهدف تخفيض سن الالتحاق بالمدارس الابتدائية إلى سن الخامسة.وصرح "آن سانغ هون" مساعد الرئيس للشؤون الاجتماعية أمس الثلاثاء بأن الرئيس "يون" دعا وزارة التعليم إلى إجراء نقاش عام في أسرع وقت لتنسيق الآراء المتباينة بشأن إصلاح النظام المدرسي، كما دعاها إلى القيام بدورها في إجراء المناقشات ذات الصلة بين الأحزاب السياسية.وكان الرئيس "يون" قد دعا الوزارة خلال استماعه لتقرير من وزيرة التعليم، إلى تخفيض سن الالتحاق بالمدارس الابتدائية من سن السادسة إلى سن الخامسة.وقال "آن" إن إصلاح النظام التعليمي أمرٌ سعت إلى تحقيقه حكومة الرئيس الأسبق "روه مو هيون" وتطبقه عدد من الدول المتقدمة الأخرى، لكنه أشار إلى أن ذلك الإصلاح ليس تحت سيطرة الرئيس ومجلس الوزراء.وأكد أن خطة الحكومة لتخفيض سن الالتحاق بالمدارس الابتدائية تهدف إلى تخفيف أعباء الوالدين في رعاية أطفالهم في سن ما بعد الالتحاق بالمدرسة.