إجمالي عدد إصابات كورونا في كوريا الجنوبية يتجاوز 20 مليونا

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن اكتشاف 119 ألفا و922 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ما يعد أعلى مستوى من الإصابات اليومية منذ 110 أيام.ومن بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 600 إصابة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، وهو أيضا أعلى مستوى لتلك الإصابات منذ تفشى فيروس كورونا في كوريا الجنوبية.وشهد عدد الإصابات بالمتحور "بي إيه 2.75" زيادة بمقدار 5 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بهذا النوع من المتحور إلى 14 شخصا.وبهذا تجاوز إجمالي عدد المصابين بالفيروس مستوى 20 مليونا، حيث بلغ 20 مليونا و52 ألفا و305 أشخاص حتى الآن، أي 38.8% من عدد سكان كوريا الجنوبية.وتخطط الحكومة الكورية لزيادة عدد المراكز الصحية التي تعمل على إجراء الاختبارات، وإصدار الوصفات العلاجية، والعلاج وجها لوجه في مكان واحد، من 9 آلاف و300 حاليا، إلى 10 آلاف مركز.