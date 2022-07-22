سيول تشدد على ضرورة السلام والاستقرار الإقليميين من خلال الحوار والتعاون

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شددت الحكومة الكورية الجنوبية على ضرورة إرساء السلام والاستقرار الإقليميين من خلال الحوار والتعاون.جاء ذلك تعليقا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" إلى تايوان، وسط تصاعد الخلافات بين الولايات المتحدة والصين.وأوضحت الحكومة الكورية موقفها الذي يقضي بالحفاظ على اتصالات وثيقة مع الأطراف المعنية في المنطقة بشأن مختلف القضايا.وأعرب مسؤول في مكتب الرئاسة الكورية في موجز صحفي اليوم الأربعاء عن أمل الحكومة في أن تتم جولة "بيلوسي" في شرق آسيا بشكل سلس كما هو مخطط له.كما رحب بزيارة "بيلوسي" إلى كوريا الجنوبية، معربا عن أمل حكومة سيول في إحراز نتائج مثمرة في الاجتماع بينها وبين رئيس البرلمان الكوري "كيم جين بيو".وسوف تصل "بيلوسي" إلى سيول في وقت لاحق من اليوم، ومن غير المتوقع أن يستقبلها الرئيس "يون صوك يول" خلال الزيارة.