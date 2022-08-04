رئيس الوزراء الكوري يتعهد بدعم صناعة التكنولوجيا الغذائية

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شدد رئيس الوزراء "هان دوك سو" على الحاجة إلى دعم صناعة الأغذية المحلية.وكشف "هان" عن ذلك الموقف خلال زيارته إلى مجمع الأغذية الوطني الكوري في "إيك سان" بمقاطعة شمال "جولا"، أمس الأربعاء.وأشار رئيس الوزراء إلى أن تكنولوجيا الغذاء التي تجمع بين التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أصبحت تنتشر في صناعة الأغذية، وتعهد بتقديم الدعم الفعال لجهود البحث والتطوير لدى الشركات، بالإضافة إلى تدريب المواهب والتخلص من اللوائح غير الضرورية، من أجل خلق بيئة مواتية للتوسع في الأسواق الجديدة.وأكد "هان" التزام الحكومة الكورية برعاية صناعة الأغذية الصحية، مشيرا إلى تزايد اهتمام المستهلكين بالصحة والبيئة، وهو ما يرجع جزئيا إلى جائحة كورونا.يُذكر أن مجمع الأغذية الوطني الكوري هو المجمع الوحيد الذي تديره الدولة في البلاد والذي يستوعب الشركات والمعاهد البحثية في مجال الأغذية. وقد تم تصميم المجمع لزيادة القدرة التنافسية لصناعة الأغذية المحلية وتحسين البنية التحتية ذات الصلة، وبدأ المجمع في استضافة شركات الأغذية في عام 2017.