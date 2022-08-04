اجتماع بين وزيريْ خارجية كوريا واليابان اليوم في كمبوديا

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قالت تقارير نشرتها وسائل إعلام يابانية إن وزير الخارجية الياباني "يوشيماسا هاياشي" ينسق للاجتماع مع نظيره الكوري الجنوبي "بارك جين" اليوم الخميس، على هامش سلسلة من الاجتماعات التي تستضيفها رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، في كمبوديا.ومن المقرر أن يشارك "بارك" و"هاياشي" في اجتماع آسيان زائد ثلاثة الذي يضم أيضا الصين، في "بنوم بنه" اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء اليابانية "كيودو".وكان الوزيران قد التقيا في طوكيو الشهر الماضي، ولم يتوصلا خلال الاجتماع إلى حلول للقضايا التاريخية الشائكة، لكنهما اتفقا على مواصلة المشاورات الوثيقة لمعالجتها.ومن ناحية أخرى، أعرب بعض أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، عن اعتراضهم على إجراء هذه المحادثات على هامش اجتماعات آسيان.وفالت وكالة "كيودو" إن الحزب طلب أمس الأربعاء من الحكومة عدم المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية بسبب مناورات "دوكدو" الدفاعية وعمليات المسح البحري التي أجرتها كوريا الجنوبية مؤخرا بالقرب من الجزر التي تدعي اليابان ملكيتها.