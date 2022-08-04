الرئيس يون لن يلتقي ببلوسي خلال زيارتها إلى سيول

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أكد المكتب الرئاسي الكوري مجددا أنه لن يكون هناك اجتماع بين الرئيس "يون صوك يول" ورئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" في أثناء زيارتها إلى سيول ضمن جولتها الآسيوية الجارية حاليا.وكان مصدر في المكتب الرئاسي قد أشار بعد ظهر أمس الأربعاء إلى أن هناك ترتيبات يجري اتخاذها لعقد اجتماع مع "بيلوسي" وجها لوجه، حيث ألغى الرئيس "يون" خططه السابقة لقضاء العطلة الصيفية خارج العاصمة.ولكن بعد فترة وجيزة، صحح مسؤول رئاسي ذلك التقرير، مشيرا إلى حدوث ارتباك في الاتصالات الداخلية بالمكتب الرئاسي، وأكد أن الوضع لم يتغير منذ التقرير الصباحي.وخلال التقرير الإعلامي الدوري الذي عُقد صباح الأربعاء قال المكتب الرئاسي إن الرئيس ليس لديه خطة للقاء "بيلوسي" لأنه يقضي إجازته الصيفية هذا الأسبوع. كما رحب المسؤول بـ"بيلوسي" وتمنى أن تحقق نتائج مثمرة خلال اجتماعها مع رئيس البرلمان "كيم جين بيو".كما قال مسؤول في مكتب الأمن الوطني الرئاسي إنه ليس صحيحا أن اجتماع "يون" و"بيلوسي" يجري الترتيب له، وأوضح أن قرار عدم عقد الاجتماع لم يتأثر بموقف الصين، لأنه تم قبل قرار "بيلوسي" بزيارة تايوان.